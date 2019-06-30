Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T19:02Z
https://ria.ru/20190630/1556060744.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155041/81/1550418180_0:46:3035:1753_1036x0_80_0_0_831a5a3b1e076b66b31303fcae27e991.jpg
РИА Новости
Культура

Зои Кравиц устроила свадьбу в доме своего отца в Париже

Вчера, 19:02
4076
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Alex BerlinerЗои Кравиц и Карл Глусман
Зои Кравиц и Карл Глусман
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Alex Berliner
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Актриса Зои Кравиц, которая в мае вышла замуж за актера Карла Глусмана, устроила по этому поводу торжество для родных и друзей в Париже, в доме своего отца – музыканта Лени Кравица, сообщает People.
Звезду сериала "Большая маленькая ложь" поздравили мать Лиза Бонет с мужем Джейсоном Момоа и отец Лени Кравиц.
Среди других гостей на празднике была супермодель Кара Делевинь, актеры Крис Пайн и Дензел Вашингтон, а также коллеги по сериалу – Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лора Дерн и другие.
Многих удивил выбор свадебного наряда актрисы. Зои Кравиц надела белые велосипедки и топ бандо, а поверх накинула сетчатое платье, расшитое бисером.
Наряд жениха был более консервативным: темно-синий костюм, белая рубашка, черный галстук и контрастные коричневые туфли.
До свадьбы Зои Кравиц встречалась с Карлом Глусманом три года.
Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма Роковое искушение (The Beguiled) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
26 июня, 23:54
Мерил Стрип и Николь Кидман споют в фильме "Выпускной"
200001
КультураЛени КравицЗои КравицНовости культурыШоу-бизнесРиз УизерспунДензел ВашингтонНиколь КидманПариж
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
РИА
Новости
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Лента
новостей
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Логотип энергетической компании Газпром. Архивное фото
ФАС повысила цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
Водный аттракцион Банан
Пляж от Сочи до Анапы: как выбрать черноморский курорт в Краснодарском крае
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
Во сколько обойдется платное обучение в лучших вузах страны
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Грузинская певица Нино Катамадзе
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
Отдыхающие в Севастополе
"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
11:08Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
11:08В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
10:45ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
10:41Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
10:38В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП на трассе
Лента новостейМолния