Зои Кравиц устроила свадьбу в доме своего отца в Париже

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Актриса Зои Кравиц, которая в мае вышла замуж за актера Карла Глусмана, устроила по этому поводу торжество для родных и друзей в Париже, в доме своего отца – музыканта Лени Кравица, сообщает People.
Звезду сериала "Большая маленькая ложь" поздравили мать Лиза Бонет с мужем Джейсоном Момоа и отец Лени Кравиц.
Среди других гостей на празднике была супермодель Кара Делевинь, актеры Крис Пайн и Дензел Вашингтон, а также коллеги по сериалу – Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лора Дерн и другие.
Многих удивил выбор свадебного наряда актрисы. Зои Кравиц надела белые велосипедки и топ бандо, а поверх накинула сетчатое платье, расшитое бисером.
Наряд жениха был более консервативным: темно-синий костюм, белая рубашка, черный галстук и контрастные коричневые туфли.
До свадьбы Зои Кравиц встречалась с Карлом Глусманом три года.
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