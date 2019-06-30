В Иркутскую область отправили вагон с помощью из госрезерва

ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Вагон с помощью из государственного материального резерва отравляется вечером в воскресенье в город Тулун Иркутской области, где сложилась сложная паводковая обстановка, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Вагон, выделенный АО "РЖД", с помощью из государственного материального резерва отравляется сегодня вечером в Тулун", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для пострадавших и сотрудников МЧС везут палатки, кровати, одеяла, а также другие необходимые вещи. Дополнительные части МЧС в ближайшее время прибудут в Тулун из соседних субъектов для проведения аварийно-восстановительных работ в пострадавших от наводнения территориях.

Кроме этого, в город Нижнеудинск из Братска прибыл топливный заправщик. Он доставил более 13 тонн топлива для вертолетной группировки.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.

По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.