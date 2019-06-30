Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T16:24Z
https://ria.ru/20190630/1556060599.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155604/04/1556040410_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_09018853962a34668a67a9c527e75eea.jpg
РИА Новости

В Иркутскую область отправили вагон с помощью из госрезерва

Вчера, 16:24
561
© Фото : Виктор БельцовЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : Виктор Бельцов
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Вагон с помощью из государственного материального резерва отравляется вечером в воскресенье в город Тулун Иркутской области, где сложилась сложная паводковая обстановка, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Вагон, выделенный АО "РЖД", с помощью из государственного материального резерва отравляется сегодня вечером в Тулун", - говорится в сообщении.
Районы Иркутской области, которые попали в зону подтопления. 29 июня 2019
Вчера, 05:37
Уровень воды в иркутском городе Тулун упал ниже 13 метров
Уточняется, что для пострадавших и сотрудников МЧС везут палатки, кровати, одеяла, а также другие необходимые вещи. Дополнительные части МЧС в ближайшее время прибудут в Тулун из соседних субъектов для проведения аварийно-восстановительных работ в пострадавших от наводнения территориях.
Кроме этого, в город Нижнеудинск из Братска прибыл топливный заправщик. Он доставил более 13 тонн топлива для вертолетной группировки.
 Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.
По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.
По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.
921201
Обсудить 1
Иркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В зону паводка в Иркутской области перебросили автономный хлебозавод
РИА
Новости
Боевой пуск ракеты
В России началось производство С-500
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Чемезов объяснил рост цен на российское оружие
Сотрудники МЧС эвакуируют собак из зоны паводка в городе Тулуне. 30 июня 2019
Уровень реки Ия в Тулунском районе понизился ниже края дамбы
Лента
новостей
Легкий многоцелевой вертолет Ансат
Россия до конца 2020 года поставит Китаю 20 вертолетов "Ансат"
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Россия не будет экспортировать новейшее оружие, заявил Чемезов
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил оценить ущерб от наводнения в Иркутской области
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
Чемезов назвал сроки создания российского двигателя для легких вертолетов
Сотрудники МЧС эвакуируют собак из зоны паводка в городе Тулуне. 30 июня 2019
ЕР собрала более 30 тонн гумпомощи для пострадавших в Иркутской области
Вид на Эльбрус
На Эльбрусе заблудились десять альпинистов
Генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов
Чемезов рассказал о своем фирменном блюде
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков прокомментировал заявление Климкина об "измене Европы"
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день
Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
В Красноярске загорелся жилой дом на площади 70 "квадратов"
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
В Иркутской области зафиксировали снижение числа оставшихся без света
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10В Приангарье почти 3,3 тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления
11:08Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
11:08Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
11:08В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
10:45ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
10:41Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
Лента новостейМолния