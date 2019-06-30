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РИА Новости
Новое оружие России

В России началось производство С-500

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФБоевой пуск ракеты
Боевой пуск ракеты
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. В России началось производство новейших систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей", заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс (чем С-400. — Прим. ред.), я бы не хотел рассказывать о нем", — сказал он в эфире программы "Действующие лица" на канале "Россия 1".

Глава "Ростеха" добавил, что Россия пока не будет продавать новейшее оружие "ни за какие деньги". Он добавил, что комплексы строятся в первую очередь для армии. По его словам, только после постановки на вооружение новых комплексов можно будет обсуждать их экспорт.
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Характеристики С-500

Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
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С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал, что разработка С-500 находится в завершающей стадии, после чего начнется серийное производство. Позже, в июне, вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы.
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Новое оружие РоссииДенис МантуровРостехМинистерство промышленности и торговли РФСергей ЧемезовБезопасность
Популярные комментарии
Опять у Амеров нарушение сна...
30 июня, 16:23
сергей гриньков
25341112128
Ну они же не украинское руководство ,они по делу говорят.)))
30 июня, 16:59
Данил Некипелов
299221108
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