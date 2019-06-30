В России началось производство С-500

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. В России началось производство новейших систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей", заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс (чем С-400. — Прим. ред.), я бы не хотел рассказывать о нем", — сказал он в эфире программы "Действующие лица" на канале "Россия 1".

Глава "Ростеха" добавил, что Россия пока не будет продавать новейшее оружие "ни за какие деньги". Он добавил, что комплексы строятся в первую очередь для армии. По его словам, только после постановки на вооружение новых комплексов можно будет обсуждать их экспорт.

Характеристики С-500

Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.