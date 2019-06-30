На Эльбрусе заблудились десять альпинистов

НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Десять альпинистов, среди которых, по предварительным данным, шестеро граждан Ирландии, заблудились на Эльбрусе, им на помощь вышли спасатели, сообщает региональное ГУ МЧС.

"Днем в воскресенье поступила информация о том, что на Эльбрусе на высоте 5250 метров из-за плохой видимости сбилась с маршрута группа из десяти человек, в том числе шестеро граждан Ирландии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания помощи навстречу группе выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.