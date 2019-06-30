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РИА Новости

На Эльбрусе заблудились десять альпинистов

Вчера, 16:19
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© РИА Новости / Долягин / Перейти в фотобанкВид на Эльбрус
Вид на Эльбрус
© РИА Новости / Долягин
Перейти в фотобанк
Вид на Эльбрус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Десять альпинистов, среди которых, по предварительным данным, шестеро граждан Ирландии, заблудились на Эльбрусе, им на помощь вышли спасатели, сообщает региональное ГУ МЧС.
"Днем в воскресенье поступила информация о том, что на Эльбрусе на высоте 5250 метров из-за плохой видимости сбилась с маршрута группа из десяти человек, в том числе шестеро граждан Ирландии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для оказания помощи навстречу группе выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
В отряде РИА Новости сообщили, что один из альпинистов не может передвигаться. "Один из иностранцев, по предварительной информации, не может самостоятельно передвигаться, спасатели пока не дошли до группы", - сказал собеседник агентства.
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