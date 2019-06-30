Россия не будет экспортировать новейшее оружие, заявил Чемезов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Россия не собирается в ближайшее время продавать зарубежным странам новейшее оружие, в том числе ракетное, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Это ракетные комплексы. Президент же рассказывал про новое современное вооружение, которое мы имеем. Конечно, пока мы его продавать никогда и никому не будем. Может быть, когда-то и будем, но ближайшее время вряд ли", - сказал он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на телеканале " Россия 1 ".

"Нет, не обращались, потому что понимают, что мы этого делать не будем", - добавил Чемезов, отвечая на вопрос, обращались ли за новым российским вооружением иностранные партнеры.