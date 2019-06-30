В Афганистане число погибших в результате атаки талибов увеличилось до 11

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в афганской провинции Кандагар увеличилось до 11, еще 27 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News.
Ранее сообщалось, что восемь членов независимой избирательной комиссии погибли в результате атаки боевиков "Талибана" в районе Маруф.
Как заявил начальник полиции провинции Тадин Хан, атаку в ночь на воскресенье совершили четыре боевика. Силам безопасности удалось ликвидировать 17 талибов. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил нападение.