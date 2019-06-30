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РИА Новости

В Афганистане число погибших в результате атаки талибов увеличилось до 11

Вчера, 16:12
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в афганской провинции Кандагар увеличилось до 11, еще 27 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News.
Ранее сообщалось, что восемь членов независимой избирательной комиссии погибли в результате атаки боевиков "Талибана" в районе Маруф.
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге в Москве. 23 марта 2018
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Как заявил начальник полиции провинции Тадин Хан, атаку в ночь на воскресенье совершили четыре боевика. Силам безопасности удалось ликвидировать 17 талибов. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил нападение.
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