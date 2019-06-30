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РИА Новости

Чемезов назвал сроки создания российского двигателя для легких вертолетов

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Российский двигатель для легких вертолетов, в том числе для "Ансатов", будет готов через четыре года, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Сейчас все двигатели производятся у нас, за исключением "Ансатов", пока мы не создали, работаем над ним. Я думаю, что года три-четыре, я надеюсь, что у нас появится уже свой", - сказал Чемезов в эфире программы "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".
Глава "Ростеха" пояснил, что сегодня двигатели для данных вертолетов закупаются в Канаде.
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РостехСергей ЧемезовЭкономика
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