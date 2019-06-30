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РИА Новости

Рудковская прокомментировала слухи о конфликте Орбакайте и Пугачевой

Вчера, 16:06
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЯна Рудковская
Яна Рудковская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Яна Рудковская. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в инстаграме прокомментировала публикацию певицы Кристины Орбакайте, которая опровергла слухи о конфликте со своей матерью Аллой Пугачевой.
Ты еще чему-то удивляешься?)
Яна Рудковская
Яна Рудковская
Певица ответила отрицательно, добавив, что с детства привыкла к подобным заявлениям.
Ранее артистка опровергла новости о конфликте и о том, что она якобы является матерью детей Пугачевой от брака с телеведущим Максимом Галкиным.
Орбакайте отметила, что желтая пресса "превосходит себя".
В свою очередь, композитор Игорь Николаев написал, что понимает певицу, уточнив, что она собирается делать: "Судиться или умиляться?".
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