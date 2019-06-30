Рудковская прокомментировала слухи о конфликте Орбакайте и Пугачевой

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в инстаграме Продюсер Яна Рудковская в инстаграме прокомментировала публикацию певицы Кристины Орбакайте, которая опровергла слухи о конфликте со своей матерью Аллой Пугачевой.

Ты еще чему-то удивляешься?) Яна Рудковская

Певица ответила отрицательно, добавив, что с детства привыкла к подобным заявлениям.

Ранее артистка опровергла новости о конфликте и о том, что она якобы является матерью детей Пугачевой от брака с телеведущим Максимом Галкиным.

Орбакайте отметила, что желтая пресса "превосходит себя".