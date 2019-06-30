В зону паводка в Иркутской области перебросили автономный хлебозавод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) перебросили из Кемеровской в Иркутскую область подразделения подвижного механизированного хлебозавода, сообщает в воскресенье пресс-служба ЦВО.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.

"Самолет Центрального военного округа перебросил из Кемеровской в Иркутскую область подразделения подвижного механизированного хлебозавода бригады материально-технического обеспечения. Комплекс состоит из печи и тестомесильного агрегата, которые способны производить 3 тонны хлеба в сутки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зону подтопления направляется сводный отряд Центрального военного округа, состоящий из инженеров, медиков и специалистов материально-технического обеспечения. Им предстоит преодолеть более тысячи километров.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.

По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.