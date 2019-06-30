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РИА Новости

В зону паводка в Иркутской области перебросили автономный хлебозавод

Вчера, 16:04
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© Фото : МЧС РоссииЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : МЧС России
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) перебросили из Кемеровской в Иркутскую область подразделения подвижного механизированного хлебозавода, сообщает в воскресенье пресс-служба ЦВО.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.
Паводок в Иркутской области
Вчера, 06:48
В Иркутской области более 1,7 тысячи домов остаются подтопленными
"Самолет Центрального военного округа перебросил из Кемеровской в Иркутскую область подразделения подвижного механизированного хлебозавода бригады материально-технического обеспечения. Комплекс состоит из печи и тестомесильного агрегата, которые способны производить 3 тонны хлеба в сутки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в зону подтопления направляется сводный отряд Центрального военного округа, состоящий из инженеров, медиков и специалистов материально-технического обеспечения. Им предстоит преодолеть более тысячи километров.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.
По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.
По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.
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