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РИА Новости

Путин поручил оценить ущерб от наводнения в Иркутской области

Вчера, 15:53
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области, оценить ущерб и решить вопрос с жильем до начала холодов, сообщается на сайте Кремля.
Поручение дано премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, главе МЧС Евгению Зиничеву, полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу, губернатору Иркутской области Сергею Левченко по итогам совещания по ситуации с наводнениями в Иркутской области.
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"В целях оперативного оказания первоочередной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, обеспечьте... безотлагательное начало выплат денежных средств гражданам, пострадавшим от наводнения", - говорится в тексте поручения.
Глава РФ также поручил наладить систему оперативного информирования граждан о ходе ЧС, порядке их действий и местах оказания помощи, создать и оснастить пункты временного размещения для эвакуированных граждан, обеспечить их питанием, водой и медицинской помощью.
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Путин распорядился оперативно формировать списки эвакуированных с указанием их местонахождения, установить жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости в зоне паводка, а также организовать размещение детей и семей с малолетними детьми в лагерях отдыха.
Кроме того, президент поручил оценить ущерб от паводка, сформировать план по обеспечению пострадавших граждан жильем до начала холодов и создать правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Результаты работы необходимо предоставить до 3 июля 2019 года, далее - раз в две недели.
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Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.
По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.
По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьПроисшествия
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