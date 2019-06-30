Путин поручил оценить ущерб от наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области, оценить ущерб и решить вопрос с жильем до начала холодов, сообщается на Президент РФ Владимир Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области, оценить ущерб и решить вопрос с жильем до начала холодов, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, главе МЧС Евгению Зиничеву, полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу, губернатору Иркутской области Сергею Левченко по итогам совещания по ситуации с наводнениями в Иркутской области.

"В целях оперативного оказания первоочередной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, обеспечьте... безотлагательное начало выплат денежных средств гражданам, пострадавшим от наводнения", - говорится в тексте поручения.

Глава РФ также поручил наладить систему оперативного информирования граждан о ходе ЧС, порядке их действий и местах оказания помощи, создать и оснастить пункты временного размещения для эвакуированных граждан, обеспечить их питанием, водой и медицинской помощью.

Путин распорядился оперативно формировать списки эвакуированных с указанием их местонахождения, установить жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости в зоне паводка, а также организовать размещение детей и семей с малолетними детьми в лагерях отдыха.

Кроме того, президент поручил оценить ущерб от паводка, сформировать план по обеспечению пострадавших граждан жильем до начала холодов и создать правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Результаты работы необходимо предоставить до 3 июля 2019 года, далее - раз в две недели.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.

По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.