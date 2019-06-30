В Судане против демонстрантов применили слезоточивый газ

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума

ХАРТУМ, 30 июн - РИА Новости. Суданская полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в городе Хартум Бахри, расположенном к северу от суданской столицы Хартума, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Переходный военный совет (ПВС) возложил ответственность за все потенциальные последствия назначенных на воскресенье акций протеста на оппозиционные "Силы за свободу и перемены", призвавшие граждан выйти на улицы Хартума.

"(Спецподразделение - ред.) полиции по борьбе с беспорядками применило слезоточивый газ в направлении демонстрантов в районе центральной станции в городе Хартум Бахри", - сообщает корреспондент.

Также отмечается, что небольшие демонстрации происходят в городе Омдурман.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.