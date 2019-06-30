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РИА Новости

В Судане против демонстрантов применили слезоточивый газ

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ХАРТУМ, 30 июн - РИА Новости. Суданская полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в городе Хартум Бахри, расположенном к северу от суданской столицы Хартума, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Переходный военный совет (ПВС) возложил ответственность за все потенциальные последствия назначенных на воскресенье акций протеста на оппозиционные "Силы за свободу и перемены", призвавшие граждан выйти на улицы Хартума.
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"(Спецподразделение - ред.) полиции по борьбе с беспорядками применило слезоточивый газ в направлении демонстрантов в районе центральной станции в городе Хартум Бахри", - сообщает корреспондент.
Также отмечается, что небольшие демонстрации происходят в городе Омдурман.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения и призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.
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