ЕР собрала более 30 тонн гумпомощи для пострадавших в Иркутской области

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 30 тонн гуманитарной помощи собрала "Единая Россия" для пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщает пресс-служба партии.

"Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв. На сегодняшний момент собрано более 30 тонн гуманитарной помощи, и она продолжает поступать. Люди несут не только продукты, воду, бытовую химию, но и предлагают свою помощь в ее доставке до мест затопления", – приводит пресс-служба слова секретаря регионального отделения "Единой России", председателя законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола.

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что все региональные отделения партии в Сибирском федеральном округе подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей районов Иркутской области.

Как сообщил Сокол, один вагон с гуманитарной помощью ушел в затопленные территории еще 28 июня, 29 июня в Тулунский район и город Тулун было отправлено еще два грузовика. Сегодня грузятся три вагона, они пойдут в Тайшетский и Нижнеудинский районы. Уточняется, что один вагон полностью загружен водой, другие – водой и продуктами питания.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.

По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.