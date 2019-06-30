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РИА Новости

ЕР собрала более 30 тонн гумпомощи для пострадавших в Иркутской области

Вчера, 15:49
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС эвакуируют собак из зоны паводка в городе Тулуне. 30 июня 2019
Сотрудники МЧС эвакуируют собак из зоны паводка в городе Тулуне. 30 июня 2019
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 30 тонн гуманитарной помощи собрала "Единая Россия" для пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщает пресс-служба партии.
"Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв. На сегодняшний момент собрано более 30 тонн гуманитарной помощи, и она продолжает поступать. Люди несут не только продукты, воду, бытовую химию, но и предлагают свою помощь в ее доставке до мест затопления", – приводит пресс-служба слова секретаря регионального отделения "Единой России", председателя законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола.
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Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что все региональные отделения партии в Сибирском федеральном округе подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей районов Иркутской области.
Как сообщил Сокол, один вагон с гуманитарной помощью ушел в затопленные территории еще 28 июня, 29 июня в Тулунский район и город Тулун было отправлено еще два грузовика. Сегодня грузятся три вагона, они пойдут в Тайшетский и Нижнеудинский районы. Уточняется, что один вагон полностью загружен водой, другие – водой и продуктами питания.
Паводок в Иркутской области
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В Иркутской области более 1,7 тысячи домов остаются подтопленными
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.
По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.
По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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