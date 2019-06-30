Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом. На видео обратило внимание Общество защиты лесов и дикой природы FAWPS.
На кадрах видно, как хищник внезапно выскочил из леса на дорогу и погнался за двумя людьми, которые ехали на мотоцикле.
Однако водителю и пассажиру удалось спастись: тигр решил вернуться в лес.
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