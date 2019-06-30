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РИА Новости

Врач объяснил "предсмертные" ощущения людей

Вчера, 15:46
19970
© РИА Новости / Михаил ФомичевБессимптомная форма часто не диагностируется и имеет серьезные последствия
Бессимптомная форма часто не диагностируется и имеет серьезные последствия
© РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Невролог Игорь Вознюк прокомментировал исследование о "предсмертных" переживаниях.
Ранее датские, норвежские и немецкие ученые пришли к выводу, что примерно десять процентов находящихся в опасности или считающих себя таковыми людей испытывают так называемые "околосмертные чувства". Среди подобных "симптомов" опрошенные назвали искаженное восприятие времени, увеличение скорости мышления, обострение чувств.
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Вознюк согласился с выводами исследователей.
"Большинство процессов, которые приводят к смерти, идут через кризис микроциркуляции. <… > Гипоксические воздействия всегда бывали на пограничном состоянии — это искажение восприятия, паника, уход в себя и все остальное", - заявил он в комментарии телеканалу РЕН ТВ.
Специалист назвал такую реакцию организма нормальной.
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