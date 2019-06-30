Врач объяснил "предсмертные" ощущения людей

Ранее датские, норвежские и немецкие ученые пришли к выводу, что примерно десять процентов находящихся в опасности или считающих себя таковыми людей испытывают так называемые "околосмертные чувства". Среди подобных "симптомов" опрошенные назвали искаженное восприятие времени, увеличение скорости мышления, обострение чувств.