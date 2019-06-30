Диджей Kygo возродил песню Уитни Хьюстон

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Норвежский диджей и продюсер Kygo выпустил кавер на песню Стива Уинвуда "Higher Love" в исполнении певицы Уитни Хюстон на YouTube, сообщает Popsugar.com.
Уитни Хьюстон записала кавер хита Стива Уинвуда "Higher Love" в 1990 году для пластинки I’m Your Baby Tonight, но ее команда посоветовала не включать песню другого исполнителя в свой альбом. Кавер выпустили бонус-треком, и то, только для Японии. Поэтому можно сказать, что "Higher Love" в исполнении Уитни Хьюстон практически не прозвучала.
Kygo освежил композицию, добавил ей современного ритма и битов. "Я пытался сделать так, чтобы это была Уитни Хьюстон в моем стиле", - сказал диджей.
Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года. Она захлебнулась, когда принимала ванну. Позже в крови певицы нашли наркотические вещества и успокоительные препараты.