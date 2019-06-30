Диджей Kygo возродил песню Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон записала кавер хита Стива Уинвуда "Higher Love" в 1990 году для пластинки I’m Your Baby Tonight, но ее команда посоветовала не включать песню другого исполнителя в свой альбом. Кавер выпустили бонус-треком, и то, только для Японии. Поэтому можно сказать, что "Higher Love" в исполнении Уитни Хьюстон практически не прозвучала.