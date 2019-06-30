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РИА Новости

В ЛНР обвинили силовиков в размещении "Ураганов" у жилых домов

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" . Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ЛНР Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении реактивных систем залпового огня "Ураган" вблизи жилых домов в Донбассе.
"По данным нашей разведки, в населенном пункте Лиман вблизи жилых домов зафиксировано размещение четырех реактивных систем залпового огня "Ураган", - сообщил Филипоненко журналистам.
29 июня, 15:53
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Он призвал жителей подконтрольных Киеву территорий принять все меры, чтобы не допустить размещения вооружения и военной техники ВС Украины вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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