В ЛНР обвинили силовиков в размещении "Ураганов" у жилых домов

ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ЛНР Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении реактивных систем залпового огня "Ураган" вблизи жилых домов в Донбассе.
"По данным нашей разведки, в населенном пункте Лиман вблизи жилых домов зафиксировано размещение четырех реактивных систем залпового огня "Ураган", - сообщил Филипоненко журналистам.
Он призвал жителей подконтрольных Киеву территорий принять все меры, чтобы не допустить размещения вооружения и военной техники ВС Украины вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.