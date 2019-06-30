В ЛНР обвинили силовиков в размещении "Ураганов" у жилых домов

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Он призвал жителей подконтрольных Киеву территорий принять все меры, чтобы не допустить размещения вооружения и военной техники ВС Украины вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.