Российский корабль проследит за американским эсминцем в Черном море

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Силы Черноморского флота наблюдают за американским эсминцем "Карни" сразу после его вхождения в акваторию, сообщает Национальный центр управления обороной.

Как отмечается, контролировать действия эсминца будет сторожевой корабль "Сметливый", а также электронные и технические средства.

"В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 суток", — добавляется в сообщении.

По данным центра, миноносец "Карни" зашел в акваторию Черного моря в 19:20 мск 29 июня.