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РИА Новости

Российский корабль проследит за американским эсминцем в Черном море

Вчера, 15:30
20169
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США "Карни"
Эсминец ВМС США Карни
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Эсминец ВМС США "Карни". Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Силы Черноморского флота наблюдают за американским эсминцем "Карни" сразу после его вхождения в акваторию, сообщает Национальный центр управления обороной.
Как отмечается, контролировать действия эсминца будет сторожевой корабль "Сметливый", а также электронные и технические средства.

"В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 суток", — добавляется в сообщении.

По данным центра, миноносец "Карни" зашел в акваторию Черного моря в 19:20 мск 29 июня.
Согласно информации на сайте Шестого флота Соединенных Штатов, "Карни" будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля.
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Черное мореРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Вот больше чем уверен что в эдак 1945-85гг. никакой натовский эсминец носа не посмел бы сунуть в черное море. А теперь считается заслугой то что наш корабль начал наблюдение за американским эсминцем в черном море
30 июня, 15:43
Федор Сухов
36200123
А нельзя ли там "случайно" какую-нить торпеду выпустить? Типа не на ту кнопку нажали, с кем не бывает...
30 июня, 15:55
СССергей Смирнов
3971038
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