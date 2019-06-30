Российский корабль проследит за американским эсминцем в Черном море

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Силы Черноморского флота наблюдают за американским эсминцем "Карни" сразу после его вхождения в акваторию, сообщает Национальный центр управления обороной.
Как отмечается, контролировать действия эсминца будет сторожевой корабль "Сметливый", а также электронные и технические средства.
"В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 суток", — добавляется в сообщении.
По данным центра, миноносец "Карни" зашел в акваторию Черного моря в 19:20 мск 29 июня.
Согласно информации на сайте Шестого флота Соединенных Штатов, "Карни" будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля.
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