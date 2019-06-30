Израиль освободил палестинского министра, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Израильские власти освободили палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми спустя несколько часов после задержания, передает агентство Израильские власти освободили палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми спустя несколько часов после задержания, передает агентство ВАФА

Ранее агентство сообщило, что Хадми был арестован в воскресенье утром в собственном доме.

Сообщается, что министр был освобожден после нескольких часов допроса.