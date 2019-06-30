Израиль освободил палестинского министра, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Израильские власти освободили палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми спустя несколько часов после задержания, передает агентство ВАФА.
Ранее агентство сообщило, что Хадми был арестован в воскресенье утром в собственном доме.
Сообщается, что министр был освобожден после нескольких часов допроса.
Как сообщил адвокат Хадми Муханнад Джаббара, министр отказался отвечать на вопросы следователей израильской разведки и настаивал на встрече с адвокатом. По его словам, арест Хадми носит политический характер.