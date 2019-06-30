ОПЕК+ рассматривает вариант продления сделки на полгода, сообщил источник

ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Страны ОПЕК+ рассматривают возможность продления сделки по сокращению добычи нефти на шесть месяцев до конца 2019 года с возможностью дополнительного продления на три месяца, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам источника, в случае продления сделки на полгода ОПЕК+ может провести еще одну встречу в декабре и принять решение о дальнейшем продлении сделки еще на три месяца в зависимости от рыночных условий.

Источник добавил, что квоты на добычу нефти для каждой страны, вероятно, останутся без изменений.

В субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.