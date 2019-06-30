США и "Талибан" обсудили вывод иностранных войск из Афганистана

"Стороны в ходе этого раунда обсудили вывод иностранных войск из Афганистана, запрет на использование территории Афганистана в качестве площадки для атак против США или любой другой страны, участие в межафганском диалоге и переговорах и всеобъемлющее перемирие", - говорится в сообщении агентства.