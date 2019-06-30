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РИА Новости

США и "Талибан" обсудили вывод иностранных войск из Афганистана

Вчера, 15:27
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Очередной, седьмой раунд переговоров между делегацией афганского радикального движения "Талибан" и представителями США состоялся в столице Катара Дохе, стороны обсудили в том числе вывод иностранных войск из Афганистана, сообщает катарское агентство QNA.
"Стороны в ходе этого раунда обсудили вывод иностранных войск из Афганистана, запрет на использование территории Афганистана в качестве площадки для атак против США или любой другой страны, участие в межафганском диалоге и переговорах и всеобъемлющее перемирие", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что обе стороны подчеркнули желание двигаться вперед и достичь "ощутимого прогресса".
Прошлый раунд переговоров между делегациями США и "Талибаном" снова завершился без какого-либо конкретного соглашения в начале мая, когда наступил месяц мусульманского поста Рамадан. Стороны обсуждают соглашение о выводе американских войск из Афганистана взамен на гарантию предотвращения использования афганской территории террористическими организациями против каких-либо государств.
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В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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