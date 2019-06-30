Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T14:52Z
https://ria.ru/20190630/1556059051.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Петербурге локализовали пожар на территории парка XIX века

Вчера, 14:52
446
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в реконструируемом здании дворцово-паркового ансамбля XIX века "Михайловская дача" на Петергофской дороге в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Петербургу.
"В реконструируемом здании горели стропила на площади 10 квадратных метров. Сообщение поступило в 13.30, пожар был локализован в 13.43. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Пожар на городской ярмарке в Магнитогорске. 30 июня 2019
Вчера, 09:15
В Магнитогорске ликвидировали пожар на ярмарке
Дворцово-парковый ансамбль XIX века "Михайловская дача" располагается на Петергофской дороге, до революции принадлежал великокняжеской линии Михайловичей. Территория парка относится к государственному природному заказнику регионального значения Южное побережье Невской губы.
200000
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Суд отменил решение о лишении гражданства 92 членов "бахрейнской Хезболлы"
РИА
Новости
Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа
Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день
Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Президент США Дональд Трамп
Поклонская: визит Трампа в Крым стал бы началом нового этапа мироустройства
Лента
новостей
Генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов
Чемезов рассказал о своем фирменном блюде
Боевой пуск ракеты
В России началось производство С-500
Израиль освободил палестинского министра, сообщили СМИ
Стефани Гришэм
Пресс-секретарь Трампа пострадала в драке журналистов, сообщил репортер
Пожар на городской ярмарке в Магнитогорске. 30 июня 2019
В МЧС назвали причину пожара на ярмарке в Магнитогорске
Российский авианосец Адмирал Кузнецов в кипрском порту Лимасол
Кипр отказался закрыть порты для российских кораблей из-за требований США
Добыча нефти
ОПЕК+ рассматривает вариант продления сделки на полгода, сообщил источник
Восковая фигура премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в музее мадам Тюссо
Фигуру Мэй убрали из Музея мадам Тюссо после голосования посетителей
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
В ДНР заявили, что ждут реакции на применение ВСУ зажигательных боеприпасов
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков прокомментировал заявление Климкина об "измене Европы"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России
11:12Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
11:10В Приангарье почти 3,3 тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления
11:08Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
11:08Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
11:08В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
10:53Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек
10:53Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
10:51Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
10:49СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты
10:47СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
Лента новостейМолния