В Петербурге локализовали пожар на территории парка XIX века

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в реконструируемом здании дворцово-паркового ансамбля XIX века "Михайловская дача" на Петергофской дороге в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Петербургу.

"В реконструируемом здании горели стропила на площади 10 квадратных метров. Сообщение поступило в 13.30, пожар был локализован в 13.43. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.