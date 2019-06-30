Поклонская: визит Трампа в Крым стал бы началом нового этапа мироустройства

"Сегодня одной из главных новостей мировой политики стало то, что Дональд Трамп зашел на территорию КНДР. Действительно, важный и серьезный шаг! Но он побил бы все рекорды мировой новостью, если бы стал первым президентом США, который прибыл с дружественным визитом в российский Крым! Вот это понимаю - новость так новость!" - сказала РИА Новости Поклонская.