Поклонская: визит Трампа в Крым стал бы началом нового этапа мироустройства

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская считает, что если бы президент США Дональд Трамп первым посетил российский Крым, это могло бы стать началом нового этапа мироустройства.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
"Сегодня одной из главных новостей мировой политики стало то, что Дональд Трамп зашел на территорию КНДР. Действительно, важный и серьезный шаг! Но он побил бы все рекорды мировой новостью, если бы стал первым президентом США, который прибыл с дружественным визитом в российский Крым! Вот это понимаю - новость так новость!" - сказала РИА Новости Поклонская.
По мнению депутата, визит президента США в Крым мог бы начать новый этап мироустройства, который строился на уважении и соблюдении гарантированных международными документами прав и свобод человека.