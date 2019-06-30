В Оренбуржье ликвидировали природный пожар на площади 20 гектаров

УФА, 30 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали природный пожар на площади 20 гектаров на территории оренбургского Новотроицка, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области.

В субботу загорелась сухая трава на границе Казахстана и города Новотроицк Оренбургской области. Была опасность перехода огня на два населенных пункта, были эвакуированы 174 человека из летнего лагеря "Чайка".

"В 15.47 (13.47 мск) в воскресенье пожар на территории Новотроицкого городского округа ликвидирован на общей площади 20 гектаров",- сообщает региональное управление МЧС.