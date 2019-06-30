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РИА Новости

В Оренбуржье ликвидировали природный пожар на площади 20 гектаров

Вчера, 14:46
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УФА, 30 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали природный пожар на площади 20 гектаров на территории оренбургского Новотроицка, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области.
В субботу загорелась сухая трава на границе Казахстана и города Новотроицк Оренбургской области. Была опасность перехода огня на два населенных пункта, были эвакуированы 174 человека из летнего лагеря "Чайка".
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"В 15.47 (13.47 мск) в воскресенье пожар на территории Новотроицкого городского округа ликвидирован на общей площади 20 гектаров",- сообщает региональное управление МЧС.
Ведомство отмечает, что пожар ликвидировали 229 человек и 58 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8. Также к тушению пожара были привлечены 58 волонтеров и силы и средства предприятий и организаций восточного Оренбуржья.
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