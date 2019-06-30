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РИА Новости

Из зоны подтопления в красноярском Канске вывезли более 40 человек

Вчера, 14:45
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КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Спасатели вывезли более 40 человек из города Канск Красноярского края, где в результате паводка были подтоплены почти 60 приусадебных и 117 дачных участков, сообщили РИА Новости в ГО и ЧС города.
"Подтоплено 59 приусадебных участков жилых домов, сами помещения не пострадали, и 117 дачных участков. Вывезено 43 человека, из них 11 детей. Четыре человека разместили в ПВР, остальные по родственникам и друзьям", - сказал собеседник агентства.
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