Из зоны подтопления в красноярском Канске вывезли более 40 человек

КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Спасатели вывезли более 40 человек из города Канск Красноярского края, где в результате паводка были подтоплены почти 60 приусадебных и 117 дачных участков, сообщили РИА Новости в ГО и ЧС города.

"Подтоплено 59 приусадебных участков жилых домов, сами помещения не пострадали, и 117 дачных участков. Вывезено 43 человека, из них 11 детей. Четыре человека разместили в ПВР, остальные по родственникам и друзьям", - сказал собеседник агентства.