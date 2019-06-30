ЦВО направил подразделения в зону паводка в Иркутской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Сводный отряд Центрального военного округа выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для помощи населению при паводке, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы ЦВО подполковник Сергей Шорин.

"Силы и средства для оказания помощи населению выделены по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина после обращения полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1,1 тысячи километров в кратчайшие сроки", – сказал Шорин.

От ЦВО задействованы около 50 военнослужащих, среди них военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения, более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три плавающих транспортера ПТС-2, которые будут использоваться для доставки спасателей, грузов, продовольствия по затопленным территориям и эвакуации населения.

"Мы не могли остаться в стороне от трагедии, которая происходит в Иркутской области. Это только первая группа военнослужащих. На данный момент прорабатывается вопрос привлечения дополнительных сил и средств для помощи людям в затопленных районах", – уточнил Лапин.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.

По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.