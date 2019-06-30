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РИА Новости

В ДНР заявили, что ждут реакции на применение ВСУ зажигательных боеприпасов

Вчера, 14:42
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что мировое сообщество не должно оставить без внимания факты применения украинскими силовиками зажигательных боеприпасов в Донбассе.
Ранее в ДНР заявляли, что украинские силовики при обстрелах ДНР используют зажигательные боеприпасы. По информации МЧС республики, только за минувшие сутки в результате попадания боеприпасов произошло три пожара.
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"Участившиеся случаи использования украинскими силовиками зажигательных боеприпасов по жилым районам и объектам инфраструктуры были отмечены наблюдателями ОБСЕ", - сказал в воскресенье журналистам Безсонов.
Он отметил, что факты пожаров в населенных пунктах на юге ДНР в результате обстрелов отображены и в отчетах миссии.
"Уверены, что подобный яркий пример целенаправленного геноцида мирного населения Донбасса не останется без внимания мировой общественности в преддверии очередного заседания Минской контактной группы 2 июля", - добавил Безсонов.
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