В ДНР заявили, что ждут реакции на применение ВСУ зажигательных боеприпасов

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что мировое сообщество не должно оставить без внимания факты применения украинскими силовиками зажигательных боеприпасов в Донбассе.

Ранее в ДНР заявляли, что украинские силовики при обстрелах ДНР используют зажигательные боеприпасы. По информации МЧС республики, только за минувшие сутки в результате попадания боеприпасов произошло три пожара.

"Участившиеся случаи использования украинскими силовиками зажигательных боеприпасов по жилым районам и объектам инфраструктуры были отмечены наблюдателями ОБСЕ", - сказал в воскресенье журналистам Безсонов.

Он отметил, что факты пожаров в населенных пунктах на юге ДНР в результате обстрелов отображены и в отчетах миссии.