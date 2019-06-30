Игорь Николаев прокомментировал слухи о конфликте Орбакайте и Пугачевой

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Композитор Игорь Николаев в инстаграме прокомментировал сообщение певицы Кристины Орбакайте, которая опровергла слухи о конфликте со своей матерью Аллой Пугачевой.
Он признался, что понимает артистку.
Про нас пишут такое на ровном месте, что... Ну что, будем умиляться или судиться?
В ответ певица написала, что продолжит относиться к подобным заявлениям с юмором.
Ранее Орбакайте опровергла новости о конфликте и о том, что она якобы является матерью детей Пугачевой и Максима Галкина. Артистка отметила, что желтая пресса "превосходит себя".