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РИА Новости

Фигуру Мэй убрали из Музея мадам Тюссо после голосования посетителей

Вчера, 14:37
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© AP Photo / Victoria JonesВосковая фигура премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в музее мадам Тюссо
Восковая фигура премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в музее мадам Тюссо
© AP Photo / Victoria Jones
Восковая фигура премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в музее мадам Тюссо
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Восковую фигуру собирающейся в отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй убрали из постоянной экспозиции Музея мадам Тюссо в Лондоне до того, как она покинула свой пост, сообщает издание Times.
Как отмечает издание, музей выставляет восковые фигуры избранных премьер-министров страны с 1855 года. В музее нет фигур Невилла Чембрелена (1937—1940), Александра Дугласа-Хьюма (1963—1964) и Гордона Брауна (2007—2010), которые не прошли через процедуру всеобщих выборов.
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Фигура Мэй стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов в коралловом костюме, туфлях и с жемчужным украшением была выставлена в музее осенью 2017 года. По информации газеты, музей провел голосование о том, стоит ли убирать фигуру Мэй уже сейчас. Большинство посетителей проголосовало за то, чтобы перенести ее в хранилище.
В настоящее время на пост партийного лидера и премьер-министра Британии претендуют экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.
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Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, после подведения итогов почтового голосования, однако пока не исключен сценарий, при котором Хант, учитывая, насколько он уступает по популярности Джонсону, снимет свою кандидатуру в пользу конкурента. Именно такая ситуация (ее в Британии называют еще "коронацией") имела место в 2016 году, когда соперница Терезы Мэй Андреа Лидсом сняла свою кандидатуру, оставив Мэй единственным претендентом на премьерский пост.
Как только новый лидер будет определен, королева Великобритании Елизавета II попросит его сформировать новое правительство. Процесс назначения министров будет быстрым: кандидатуры членов кабинета премьеру не нужно согласовывать с парламентом. Для успешной работы с депутатами и формирования большинства в палате общин новому главе правительства предстоит договориться о сохранении парламентской коалиции с североирландскими юнионистами.
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Тереза МэйМузей мадам ТюссоВ мире
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