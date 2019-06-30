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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве. Второй день
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке.
На опубликованных в твиттере кадрах с мероприятия видно, как Трюдо протягивает руку сидящему рядом президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Бросив мимолетный взгляд на канадского премьера, Болсонару повернулся к нему спиной, чтобы поприветствовать другого соседа по столу.
Трюдо опустил руку, продолжая смотреть бразильскому лидеру в спину.
Форум "Двадцатки" проходил 28-29 июня в японской Осаке. Кроме традиционных членов G20, мероприятие посетили представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.
На саммите Владимир Путин провел ряд двусторонних переговоров. В частности, он встретился с американским лидером Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьером Терезой Мэй.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях Группы двадцати. 29 июня 2019
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Саммит G20 в ОсакеДжастин ТрюдоКанадаВ мире
Популярные комментарии
Да бразилец и не понял кто это такой.
30 июня, 15:31
валера удовиченко
56381002
Полный игнор премьеру....
30 июня, 15:42
сергей гриньков
4491003
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