Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке.
На опубликованных в твиттере кадрах с мероприятия видно, как Трюдо протягивает руку сидящему рядом президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Бросив мимолетный взгляд на канадского премьера, Болсонару повернулся к нему спиной, чтобы поприветствовать другого соседа по столу.
LMAOOOOO— Comfortably Smug (@ComfortablySmug) 30 июня 2019 г.
PATHETIC pic.twitter.com/JawT8Ulskj
Трюдо опустил руку, продолжая смотреть бразильскому лидеру в спину.
Форум "Двадцатки" проходил 28-29 июня в японской Осаке. Кроме традиционных членов G20, мероприятие посетили представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.
На саммите Владимир Путин провел ряд двусторонних переговоров. В частности, он встретился с американским лидером Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьером Терезой Мэй.