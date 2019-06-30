Песков рассказал о сожалениях Трампа относительно товарооборота с Россией

"Со стороны Трампа было выражено сожаление, что объем торгово-экономических взаимоотношений между Россией и США уступают, например, объему товарооборота между Россией и Китаем. И Трамп сказал, что нам нужно обязательно что-то делать, и дал прямо на встрече поручения своим коллегам, чтобы тот вместе с его российским визави - в данном случае это (вице-премьер РФ, министр финансов Антон) Силуанов - чтобы они посмотрели какие именно факторы являются, скажем так, ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном", - сказал Песков.