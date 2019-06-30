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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Песков рассказал о сожалениях Трампа относительно товарооборота с Россией

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" рассказал о том, что американский лидер Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным высказал сожаление по поводу того, что объем торгово-экономических отношений между Россией и США значительно уступает товарообороту России и Китая.
"Со стороны Трампа было выражено сожаление, что объем торгово-экономических взаимоотношений между Россией и США уступают, например, объему товарооборота между Россией и Китаем. И Трамп сказал, что нам нужно обязательно что-то делать, и дал прямо на встрече поручения своим коллегам, чтобы тот вместе с его российским визави - в данном случае это (вице-премьер РФ, министр финансов Антон) Силуанов - чтобы они посмотрели какие именно факторы являются, скажем так, ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном", - сказал Песков.
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28 июня, 01:46
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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