Дочь Шварценеггера подарила мужу на 40-летие поросят

"Спасибо Кэтрин за моих новых питомцев – поросят породы Кун-кун! Лучший подарок на день рождения! Мы назвали их Тим и Фейт. Не могу дождаться, чтобы увидеть, когда они подрастут. Не переживайте, они не будут беконом!", - написал Крис Прэтт в своем Инстаграме.