Дочь Шварценеггера подарила мужу на 40-летие поросят

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американская писательница Кэтрин Шварценеггер подарила на день рождения своему мужу - актеру Крису Прэтту поросят, сообщает People.
"Спасибо Кэтрин за моих новых питомцев – поросят породы Кун-кун! Лучший подарок на день рождения! Мы назвали их Тим и Фейт. Не могу дождаться, чтобы увидеть, когда они подрастут. Не переживайте, они не будут беконом!", - написал Крис Прэтт в своем Инстаграме.
Звезда "Стражей галактики", которому 21-го июня исполнилось 40 лет, сказал, что поросята станут новыми, избранными членами его семьи. Тима и Фейта поселят на ранчо Криса Прэтта в штате Вашингтон. На ферме актера уже живут овцы, козы и свиньи.
Крис Прэтт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера поженились восьмого июня, после чего отправились в медовый месяц на Гавайи.