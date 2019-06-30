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РИА Новости
Культура

Дочь Шварценеггера подарила мужу на 40-летие поросят

Вчера, 15:28
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© AP Photo / Jordan StraussАмериканский актер Крис Прэтт
Американский актер Крис Прэтт
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американская писательница Кэтрин Шварценеггер подарила на день рождения своему мужу - актеру Крису Прэтту поросят, сообщает People.
"Спасибо Кэтрин за моих новых питомцев – поросят породы Кун-кун! Лучший подарок на день рождения! Мы назвали их Тим и Фейт. Не могу дождаться, чтобы увидеть, когда они подрастут. Не переживайте, они не будут беконом!", - написал Крис Прэтт в своем Инстаграме.
Звезда "Стражей галактики", которому 21-го июня исполнилось 40 лет, сказал, что поросята станут новыми, избранными членами его семьи. Тима и Фейта поселят на ранчо Криса Прэтта в штате Вашингтон. На ферме актера уже живут овцы, козы и свиньи.
Крис Прэтт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера поженились восьмого июня, после чего отправились в медовый месяц на Гавайи.
Актер Крис Прэтт
10 июня, 17:50
"Страж Галактики" Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера
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