В МЧС рассказали о паводковой обстановке в Тулуне

ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остается в городе Тулун, падение уровня воды будет продолжаться не менее двух дней, сообщает ГУМЧС по региону.

"По состоянию на вечер 30 июня наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остается в городе Тулун: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по прогнозам гидрометцентра, падение уровня воды реки Ия, затопившей Тулун, будет продолжаться не менее двух дней. За прошедшие сутки уровень воды снизился на метр.

В городе открыты два консультационных пункта, где люди могут получить необходимую информацию по восстановлению документов и выплатам денежных компенсаций за утраченное имущество. Производится сверка адресных списков и учет пострадавших, которым уже накануне были начаты выплаты денежных компенсаций на первоочередные нужды.

Затопленная территория города разбита на сектора, которые патрулируются спасателями: отказавшимся от эвакуации организован подвоз воды и продуктов.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По данным МЧС, подготовлены 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.