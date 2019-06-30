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РИА Новости

В МЧС рассказали о паводковой обстановке в Тулуне

Вчера, 14:19
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© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остается в городе Тулун, падение уровня воды будет продолжаться не менее двух дней, сообщает ГУМЧС по региону.
"По состоянию на вечер 30 июня наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остается в городе Тулун: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении.
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Вчера, 00:33
Росгидромет ожидает новый приток воды в Иркутской области
Отмечается, что, по прогнозам гидрометцентра, падение уровня воды реки Ия, затопившей Тулун, будет продолжаться не менее двух дней. За прошедшие сутки уровень воды снизился на метр.
В городе открыты два консультационных пункта, где люди могут получить необходимую информацию по восстановлению документов и выплатам денежных компенсаций за утраченное имущество. Производится сверка адресных списков и учет пострадавших, которым уже накануне были начаты выплаты денежных компенсаций на первоочередные нужды.
Затопленная территория города разбита на сектора, которые патрулируются спасателями: отказавшимся от эвакуации организован подвоз воды и продуктов.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.
По данным МЧС, подготовлены 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.
По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.
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