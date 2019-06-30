Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T20:05Z
https://ria.ru/20190630/1556058198.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155278/44/1552784410_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ef684abba38423de327feffcda0f9b8c.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Вчера, 14:08
223022
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"И достаточно доходчиво Путин объяснил ей все, что требовало объяснений", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Задержание Сергея Скрипаля, 2006 год
4 марта, 08:00
"Они не хотят с вами встречаться". О чем Лондон умолчал в деле Скрипалей
Он напомнил, что Лондон так и не предъявил доказательства отравления Скрипалей.
"Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то и так далее. То есть здесь просто нужно называть вещи своими именами", — сказал Песков.

"Шпионская возня"

В начале июня Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств заявил, что России и Великобритании нужно перевернуть страницу со шпионами и покушениями.
Сергей Скрипаль в супермаркете. 27 февраля 2018
23 мая, 15:15
СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
В четверг российский лидер вновь упомянул ситуацию вокруг Скрипалей в интервью британской газете FT. Он отметил, что "возня" вокруг шпионов и контршпионов не стоит межгосударственных отношений.
"Вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек. Или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений, там все измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну, разве можно ставить на одну чашу весов одно с другим?" - сказал Путин.
По его словам, претензии можно предъявлять друг другу бесконечно, а утверждения о причастности России к отравлению Скрипалей, "еще нужно будет доказать".
Кроме того, Путин напомнил, что Скрипаль шпионил против России.
"У обывателя возникает вопрос: "А зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля? Может быть, не надо было этого делать?". Знаете, бесконечно. Что первое: курица или яйцо?" - заявил он.
Президент напомнил, что Скрипаль был наказан еще до инцидента в Солсбери. Так, бывший сотрудник ГРУ был арестован, получил срок и отсидел. Путин заверил, что Скрипаль не представлял для России никакого интереса.
В Солсбери приступили к очистке связанных с отравлением Скрипалей мест
22 февраля, 18:20
Политолог: что произошло со Скрипалями, знают лишь британские спецслужбы Лондону, видимо, "есть что скрывать" по делу Скрипалей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что оснований для обвинений против России в связи с этим делом как не было, так и нет.
16448620162472
Обсудить 218
Дело об отравлении СкрипалейДмитрий ПесковВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Мэй ещё за невинно убиенного котэ Скрипаль должна ответить!)))
30 июня, 14:16
Татьяна Татиус
4297502219
Так что - Путин не отрицал причастность спецслужб РФ? Написано, что он заявил, что "история не стоит пяти копеек", что призвал "перевернуть страницу". Не написано, чтобы он ясно и четко заявил, что Россия не имеет отношения к этому делу. Почему?
30 июня, 22:31
ddissensio
89731153
Рекомендуем
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Лента
новостей
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день
Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в России
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
ФАС повысила цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей
Отдыхающие в Севастополе
"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
Боевой пуск ракеты
В России началось производство С-500
Грузинская певица Нино Катамадзе
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
Российский авианосец Адмирал Кузнецов в кипрском порту Лимасол
Кипр отказался закрыть порты для российских кораблей из-за требований США
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Посол: балканские страны, вступившие в НАТО, не получили преимуществ
11:15Союз журналистов Украины обеспокоен ситуацией вокруг телеканала ZIK
11:15Россия готова к конкуренции на газовом рынке Европы, заявил посол
11:15Ученые подсчитали число жертв алкоголизма в США
11:15Жителя Югры обвинили в убийстве брата, тело которого он хранил в бочке
11:13Главред Wikileaks заявил, что арест Ассанжа был преднамеренным
11:12Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России
11:12Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
11:10В Приангарье почти 3,3 тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления
11:08Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
11:08Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
11:08В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
Лента новостейМолния