Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"И достаточно доходчиво Путин объяснил ей все, что требовало объяснений", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Он напомнил, что Лондон так и не предъявил доказательства отравления Скрипалей.
"Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то и так далее. То есть здесь просто нужно называть вещи своими именами", — сказал Песков.
"Шпионская возня"
В начале июня Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств заявил, что России и Великобритании нужно перевернуть страницу со шпионами и покушениями.
В четверг российский лидер вновь упомянул ситуацию вокруг Скрипалей в интервью британской газете FT. Он отметил, что "возня" вокруг шпионов и контршпионов не стоит межгосударственных отношений.
"Вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек. Или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений, там все измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну, разве можно ставить на одну чашу весов одно с другим?" - сказал Путин.
По его словам, претензии можно предъявлять друг другу бесконечно, а утверждения о причастности России к отравлению Скрипалей, "еще нужно будет доказать".
Кроме того, Путин напомнил, что Скрипаль шпионил против России.
"У обывателя возникает вопрос: "А зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля? Может быть, не надо было этого делать?". Знаете, бесконечно. Что первое: курица или яйцо?" - заявил он.
Президент напомнил, что Скрипаль был наказан еще до инцидента в Солсбери. Так, бывший сотрудник ГРУ был арестован, получил срок и отсидел. Путин заверил, что Скрипаль не представлял для России никакого интереса.
22 февраля, 18:20Политолог: что произошло со Скрипалями, знают лишь британские спецслужбы Лондону, видимо, "есть что скрывать" по делу Скрипалей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что оснований для обвинений против России в связи с этим делом как не было, так и нет.