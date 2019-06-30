Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"И достаточно доходчиво Путин объяснил ей все, что требовало объяснений", — сказал он в интервью программе " Москва. Кремль. Путин " на канале "Россия 1".

Он напомнил, что Лондон так и не предъявил доказательства отравления Скрипалей.

"Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то и так далее. То есть здесь просто нужно называть вещи своими именами", — сказал Песков.

"Шпионская возня"

В начале июня Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств заявил, что России и Великобритании нужно перевернуть страницу со шпионами и покушениями.

В четверг российский лидер вновь упомянул ситуацию вокруг Скрипалей в интервью британской газете FT . Он отметил, что "возня" вокруг шпионов и контршпионов не стоит межгосударственных отношений.

"Вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек. Или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений, там все измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну, разве можно ставить на одну чашу весов одно с другим?" - сказал Путин.

По его словам, претензии можно предъявлять друг другу бесконечно, а утверждения о причастности России к отравлению Скрипалей, "еще нужно будет доказать".

Кроме того, Путин напомнил, что Скрипаль шпионил против России.

"У обывателя возникает вопрос: "А зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля? Может быть, не надо было этого делать?". Знаете, бесконечно. Что первое: курица или яйцо?" - заявил он.