Трамп похвастался американским ядерным арсеналом

"Мы полностью модернизируем, и в некоторых случаях получаем совершенно новые ядерные вооружения. Никогда их не хотим применять, но у нас они лучшие в мире, у нас их больше всего в мире", - заявил Трамп, выступая перед служащими военной базы Осан в Южной Корее.