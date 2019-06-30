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РИА Новости

Трамп похвастался американским ядерным арсеналом

Вчера, 14:06
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© AFP 2019 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп встречает военнослужащих США, дислоцированных в Южной Корее на авиабазе Осан
Президент США Дональд Трамп встречает военнослужащих США, дислоцированных в Южной Корее на авиабазе Осан
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
Президент США Дональд Трамп встречает военнослужащих США, дислоцированных в Южной Корее на авиабазе Осан
ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. США модернизируют ядерные вооружения и делают новые, но никогда не хотят применять их, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы полностью модернизируем, и в некоторых случаях получаем совершенно новые ядерные вооружения. Никогда их не хотим применять, но у нас они лучшие в мире, у нас их больше всего в мире", - заявил Трамп, выступая перед служащими военной базы Осан в Южной Корее.
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"Мы также вкладываем миллиарды долларов в развитие нашей системы ПРО", - сказал Трамп, ознакомив американских солдат с планами вложения сотен миллиардом долларов в новейшие вооружения.
"Только в будущем году мы хотим закупить 12 новых военных кораблей, включая авианосцы, три атомных, три эсминца с управляемым ракетным оружием, ледоколы, фрегаты. Вы называйте, мы купим", - добавил президент США.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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