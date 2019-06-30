Об Украине на саммите G20 говорили конструктивно, заявил Песков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. Тема Украины на прошедшем в японской Осаке саммите G20 обсуждалась в конструктивном ключе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Украинский фактор, он тоже присутствует. Но, наверное, в более конструктивном ключе. Все констатируют, что нужно возобновлять и диалог на высшем уровне по линии "нормандской четверки", но одновременно все понимают, и особенно это было констатировано со стороны канцлера (ФРГ Ангелы. — Прим. ред.) Меркель, что встречаться просто ради встреч нет никакого смысла. Сначала нужно подготовиться", — сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
По его словам, в течение июля будет организована встреча помощников президентов, которые более детально обсудят перспективы проведения саммита и его конкретные сроки. Песков также отметил, что многие мировые лидеры соглашались с позицией Владимира Путина по украинской повестке.
"С Путиным многие соглашаются — в том плане, что многое еще предстоит прояснить в Киеве. Прояснить в плане концептуальных подходов нового руководства Украины. Говорили, что определенным тормозящим фактором может быть очередной электоральный процесс — в смысле приближающиеся выборы в Раду. Это может тормозить формулирование четкой позиции президентом Украины по Донбассу. Да, этот фактор, он на повестке дня. Об Украине говорят, но говорят конструктивно и говорят по-деловому", — сказал пресс-секретарь российского лидера.