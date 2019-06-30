Об Украине на саммите G20 говорили конструктивно, заявил Песков

По его словам, в течение июля будет организована встреча помощников президентов, которые более детально обсудят перспективы проведения саммита и его конкретные сроки. Песков также отметил, что многие мировые лидеры соглашались с позицией Владимира Путина по украинской повестке.

"С Путиным многие соглашаются — в том плане, что многое еще предстоит прояснить в Киеве. Прояснить в плане концептуальных подходов нового руководства Украины. Говорили, что определенным тормозящим фактором может быть очередной электоральный процесс — в смысле приближающиеся выборы в Раду. Это может тормозить формулирование четкой позиции президентом Украины по Донбассу. Да, этот фактор, он на повестке дня. Об Украине говорят, но говорят конструктивно и говорят по-деловому", — сказал пресс-секретарь российского лидера.