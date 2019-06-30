Слуцкий назвал встречу Трампа и Ким Чен Ына позитивным сигналом

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Встреча президента США и лидера КНДР, а также достигнутая ими договорённость продолжить рабочий диалог по денуклеаризации Корейского полуострова - позитивный сигнал для региональной безопасности и мировой стабильности, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Встреча президента США и лидера КНДР, а также достигнутая ими договорённость продолжить рабочий диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, позитивный сигнал для региональной безопасности и мировой стабильности в целом", - сказал Слуцкий журналистам.

Парламентарий считает, что главная цель встречи носила сугубо символический характер и была направлена на преодоление негативной динамики, возникшей после провала саммита в Ханое. Слуцкий назвал встречу попыткой вернуть впечатление, что США и КНДР привержены строительству новых - мирных - отношений и движутся к разрешению северокорейской ядерной проблемы.

"Отсутствие этого нового поворота все больше убеждало бы мир в неспособности Вашингтона достичь взаимопонимания с Пхеньяном. Сейчас же без каких-либо реальных подвижек в позициях сторон, Трампу удалось воссоздать позитивные ожидания. Видимый политический результат достигнут. Но будет ли прогресс устойчивым? Способны ли США действительно решить проблемы в двустороннем порядке? Как показывает предыдущий опыт, однозначно нет", - пояснил депутат.

Глава комитета ГД подчеркнул, что отдавать вопросы межкорейского урегулирования только на откуп Вашингтона было бы ошибкой.