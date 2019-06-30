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РИА Новости

Слуцкий назвал встречу Трампа и Ким Чен Ына позитивным сигналом

Вчера, 13:54
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Встреча президента США и лидера КНДР, а также достигнутая ими договорённость продолжить рабочий диалог по денуклеаризации Корейского полуострова - позитивный сигнал для региональной безопасности и мировой стабильности, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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"Встреча президента США и лидера КНДР, а также достигнутая ими договорённость продолжить рабочий диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, позитивный сигнал для региональной безопасности и мировой стабильности в целом", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий считает, что главная цель встречи носила сугубо символический характер и была направлена на преодоление негативной динамики, возникшей после провала саммита в Ханое. Слуцкий назвал встречу попыткой вернуть впечатление, что США и КНДР привержены строительству новых - мирных - отношений и движутся к разрешению северокорейской ядерной проблемы.
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"Отсутствие этого нового поворота все больше убеждало бы мир в неспособности Вашингтона достичь взаимопонимания с Пхеньяном. Сейчас же без каких-либо реальных подвижек в позициях сторон, Трампу удалось воссоздать позитивные ожидания. Видимый политический результат достигнут. Но будет ли прогресс устойчивым? Способны ли США действительно решить проблемы в двустороннем порядке? Как показывает предыдущий опыт, однозначно нет", - пояснил депутат.
Глава комитета ГД подчеркнул, что отдавать вопросы межкорейского урегулирования только на откуп Вашингтона было бы ошибкой.
"Излишне прагматичный подход США не всегда играет конструктивную роль во взаимодействии с таким непростым партнером как КНДР. Для баланса необходимо расширять круг международных посредников. Я не говорю о слепом возврате к формату шестисторонних переговоров, но совсем не лишнее здесь использовать огромный наработанный потенциал России и Китая", - заключил Слуцкий.
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Леонид СлуцкийДональд ТрампКим Чен ЫнКНДРРоссияСШАВ мире
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