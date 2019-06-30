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РИА Новости

Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа

Вчера, 13:56
68338
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Южнокорейский телеканал YTN опубликовал видео потасовки между представителями американских и северокорейских СМИ, в которой пострадала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
На кадрах видно, как журналисты из КНДР, освещающие встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына, пытаются оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, чтобы занять лучшую позицию для съемки.
По словам журналиста CNN Джима Акоста, в результате инцидента Стефани Гришэм получила ушибы.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились 30 июня на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров. После переговоров американский лидер выразил надежду на отмену санкций против КНДР, а также заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
Популярные комментарии
Скорее журналисты из сша стали вести себя как дома а их просто поставили на место как в прямом так и в переносном смысле
30 июня, 14:39
Ловец Троллей
11200003
Вот это да, она значит прёт как танк, а когда, на мой взгляд, слишком сдержанные корейцы поставили её на место, она значит пострадала. Да пусть попробует в очереди в "Пятёрочке" моей жене свой гонор такой показать, вот тогда она узнает, что значит пострадать.
30 июня, 15:02
Себекхотеп III
48610004
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