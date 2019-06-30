Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Южнокорейский телеканал YTN опубликовал видео потасовки между представителями американских и северокорейских СМИ, в которой пострадала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
На кадрах видно, как журналисты из КНДР, освещающие встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына, пытаются оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, чтобы занять лучшую позицию для съемки.
По словам журналиста CNN Джима Акоста, в результате инцидента Стефани Гришэм получила ушибы.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились 30 июня на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров. После переговоров американский лидер выразил надежду на отмену санкций против КНДР, а также заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США.