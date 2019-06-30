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РИА Новости

Кубанский "Орленок" примет детей из зон подтопления в Иркутской области

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Виталий Тимкив"Школа юного поисковика" проходит в ВДЦ "Орленок"
Школа юного поисковика проходит в ВДЦ Орленок
© РИА Новости / Виталий Тимкив
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Специалисты и педагоги всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" на Черном море по поручению министра просвещения РФ Ольги Васильевой начали готовиться к приему детей из зон подтопления в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил отправить детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области в летние лагеря, в том числе в другие регионы. Он отметил, что в России много хороших мест для детского отдыха.
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"По поручению министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой педагоги и специалисты "Орленка" начали проходить специальную подготовку, чтобы в случае приема детей из района паводка в Иркутской области, оказать ребятам квалифицированную психологическую помощь . Орленок находится в контакте с федеральным центром и готов оперативно удовлетворить обозначенные потребности", - сообщили агентству в пресс-службе всероссийского детского центра.
Ранее в ВДЦ отметили, что здесь неоднократно проходили реабилитацию ребята из регионов страны, где были ЧС или стихийные бедствия и даже после землетрясения в китайской провинции Сычуань.
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Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.
По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.
По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человека погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.
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