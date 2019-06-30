Путин и Трамп обсуждали продолжение контактов на высшем уровне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, были ли в ходе двухсторонней встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа достигнуты договоренности о продолжении диалога между лидерами двух стран.