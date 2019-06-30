Путин и Трамп обсуждали продолжение контактов на высшем уровне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, были ли в ходе двухсторонней встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа достигнуты договоренности о продолжении диалога между лидерами двух стран.
"И Путин, и Трамп достаточно уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне. По крайней мере, когда прощались, говорили, что это ненадолго", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Двухдневный саммит "Большой двадцатки" проходил на завершающейся неделе в японской Осаке. У российского лидера на полях мероприятия состоялся ряд двусторонних контактов, в том числе в пятницу с американским коллегой.