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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин и Трамп обсуждали продолжение контактов на высшем уровне

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, были ли в ходе двухсторонней встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа достигнуты договоренности о продолжении диалога между лидерами двух стран.
"И Путин, и Трамп достаточно уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне. По крайней мере, когда прощались, говорили, что это ненадолго", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на полях саммита Группы двадцати. 28 июня 2019
29 июня, 15:21
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Двухдневный саммит "Большой двадцатки" проходил на завершающейся неделе в японской Осаке. У российского лидера на полях мероприятия состоялся ряд двусторонних контактов, в том числе в пятницу с американским коллегой.
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