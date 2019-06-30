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РИА Новости
Культура

Умерла советская актриса Евгения Дембская

Вчера, 13:39
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© Фото : Одесский городской советЕвгения Михайловна Дембская
Евгения Михайловна Дембская
© Фото : Одесский городской совет
Евгения Михайловна Дембская. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.

"Двадцать девятого июня 2019 года на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, Почетного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Михайловны Дембской", — говорится в сообщении.

По информации Горсовета, Дембская работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного с 1953-го. На его сцене актриса сыграла более 200 ролей.
"Память о талантливой актрисе, которая посвятила более 70 лет своей жизни служению Театру, Зрителю и Одессе, навсегда останется в сердцах благодарных одесситов. О времени прощания с Евгенией Дембской будет сообщено дополнительно", — отметили в мэрии.
По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
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