Трамп намерен добиться прорыва на корейском направлении, считают в Совфеде

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Переговоры лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына свидетельствуют о том, что американский президент настроен на "прорыв" на корейском направлении, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Трамп заявил, в частности, что на встрече с Ким Чен Ыном договорился о создании специальных групп переговорщиков.

"Это серьезное событие. Трамп, несмотря ни на что, намерен добиться прорыва на корейском направлении", - заявил Морозов. Именно под это, подчеркнул сенатор, и готовится соответствующий переговорный механизм.

Вместе с тем, отметил он, на этом пути стороны ожидает немало трудностей.