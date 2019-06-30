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РИА Новости

Трамп намерен добиться прорыва на корейском направлении, считают в Совфеде

Вчера, 13:02
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Переговоры лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына свидетельствуют о том, что американский президент настроен на "прорыв" на корейском направлении, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Трамп заявил, в частности, что на встрече с Ким Чен Ыном договорился о создании специальных групп переговорщиков.
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"Это серьезное событие. Трамп, несмотря ни на что, намерен добиться прорыва на корейском направлении", - заявил Морозов. Именно под это, подчеркнул сенатор, и готовится соответствующий переговорный механизм.
Вместе с тем, отметил он, на этом пути стороны ожидает немало трудностей.
"Впереди много сложностей. Пока позитивнее выглядят ритуалы, чем сами шаги к денуклеаризации (Корейского полуострова – ред.)", - сказал Морозов.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнОлег МорозовЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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