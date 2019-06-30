Стивен Сигал снимается в фильме про утонувшего сирийского мальчика

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Турецкий режиссер Омер Сарыкая работает над драмой "Маленький Айлан. Море смерти" с американским актером Стивеном Сигалом, Турецкий режиссер Омер Сарыкая работает над драмой "Маленький Айлан. Море смерти" с американским актером Стивеном Сигалом, сообщает The Guardian.

Омер Сарыкая снимает фильм о смерти трехлетнего сирийского мальчика Айлана Курди, который утонул у побережья Турции в 2015 году, когда вместе с братом и мамой пытался достичь греческого острова Кос на небольшой лодке.

Режиссер решил затронуть проблему кризиса мигрантов, которые умирают в Средиземном море, пытаясь найти убежище в Европе. Четыре года назад фотографии выброшенного на берег Айлана Курди в синих штанишках и красной футболке потрясла мир.

Какую именно роль исполнит звезда боевиков 80-х Стивена Сигал пока не сообщается.