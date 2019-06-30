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РИА Новости
Культура

Стивен Сигал снимается в фильме про утонувшего сирийского мальчика

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер, продюсер Стивен Сигал на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Актер, продюсер Стивен Сигал на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Турецкий режиссер Омер Сарыкая работает над драмой "Маленький Айлан. Море смерти" с американским актером Стивеном Сигалом, сообщает The Guardian.
Омер Сарыкая снимает фильм о смерти трехлетнего сирийского мальчика Айлана Курди, который утонул у побережья Турции в 2015 году, когда вместе с братом и мамой пытался достичь греческого острова Кос на небольшой лодке.
Режиссер решил затронуть проблему кризиса мигрантов, которые умирают в Средиземном море, пытаясь найти убежище в Европе. Четыре года назад фотографии выброшенного на берег Айлана Курди в синих штанишках и красной футболке потрясла мир.
Какую именно роль исполнит звезда боевиков 80-х Стивена Сигал пока не сообщается.
Премьера фильма запланирована на 2 сентября в Бодруме. Все средства режиссер Омер Сарыкая передаст на благотворительность.
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