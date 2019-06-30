Соколиный глаз из Мстителей "повесил" лук и стрелы на крючок и спел песню

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский актер Джереми Реннер, известный во всем мире как Соколиный Глаз в киновселенной Marvel, выпустил рок-композицию "Heaven Don’t Have a Name", Американский актер Джереми Реннер, известный во всем мире как Соколиный Глаз в киновселенной Marvel, выпустил рок-композицию "Heaven Don’t Have a Name", сообщает IndieWire.

Видео с наложенной звуковой дорожкой разместили на канале YouTube.

Ранее, актер анонсировал выход песни "Heaven Don’t Have a Name" в своем Твиттере, разместив короткое видео из студии звукозаписи. Тогда было не совсем понятно, что получится. Оказалось, Джереми Реннер решил "оставить" лук и стрелы и заняться музыкой.

Мало кто знает, но дважды номинант на премию "Оскар" в течение многих лет записывал песни и саундтреки.