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РИА Новости
Культура

Соколиный глаз из Мстителей "повесил" лук и стрелы на крючок и спел песню

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Джереми Реннер
Актер Джереми Реннер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский актер Джереми Реннер, известный во всем мире как Соколиный Глаз в киновселенной Marvel, выпустил рок-композицию "Heaven Don’t Have a Name", сообщает IndieWire.
Видео с наложенной звуковой дорожкой разместили на канале YouTube.
Ранее, актер анонсировал выход песни "Heaven Don’t Have a Name" в своем Твиттере, разместив короткое видео из студии звукозаписи. Тогда было не совсем понятно, что получится. Оказалось, Джереми Реннер решил "оставить" лук и стрелы и заняться музыкой.
Мало кто знает, но дважды номинант на премию "Оскар" в течение многих лет записывал песни и саундтреки.
Джереми Реннер записал саундтрек к драме "Северная страна" с Шарлиз Терон в главной роли, а в 2018 году он выпустил сингл "Mmm Mmm Mmm Mmm".
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