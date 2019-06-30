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РИА Новости

Рукопожатие на линии раскола: главы США и КНДР провели историческую встречу

Вчера, 12:32
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© AFP 2019 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея
ТОКИО/ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Переговоры лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошли в воскресенье в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Главы государств побывали и на северокорейской стороне – исторический шаг через военно-демаркационную линию сделал Трамп, а беседа состоялась уже в южной части демилитаризованной зоны, в здании "Дом свободы" пункта переговоров Пханмунджом.
Переговоры длились около часа, после чего Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводили Ким Чен Ына до военно-демаркационной линии.
Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков
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Пушков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына
Лидеры двух корейских государств и США встретились все вместе впервые в истории, причем договорившись об этом в течение фактическим всего двух дней. Во время саммита G20 в Осаке Трамп написал твит о том, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном во время визита в Южную Корею и посещения демилитаризованной зоны. Идею поддержал Мун Чжэ Им, и тут же были установлены контакты с северными корейцами. Фактически за несколько часов до начала встречи было неизвестно, состоится ли она на самом деле.

Рукопожатие на границе

Трамп подошел к военно-демаркационной линии в Пханмунджоме, навстречу ему вышел Ким Чен Ын. Они пожали друг другу руки, Трамп перешагнул через низкий бетонный барьер - символ линии раскола в Корее - и стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР.
Ким Чен Ын и Трамп сфотографировались, после чего вместе перешли на южную сторону, где их приветствовал Мун Чжэ Ин. После состоялись переговоры глав США и КНДР в "Доме свободы".
"Уже само по себе мирное рукопожатие между двумя нашими странами, имевшими давшие враждебные отношения, в таком месте, символе раскола, напоминающем о плохих отношениях Юга и Севера, говорит о том, что сегодня уже не так, как было вчера", - сказал Ким Чен Ын на переговорах.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во Владивостоке
Ким Чен Ын
Лидер КНДР
"Думаю, что это позитивная встреча, которая показывает многим людям, что мы и впредь можем многое изменить к лучшему", - сказал Ким Чен Ын. По его словам, если бы у него с Трампом не было "замечательных отношений", такую встречу нельзя было бы организовать.
"И в будущем такие замечательные отношения станут волшебной силой для преодоления трудностей и препятствий, создавая такие непредсказуемые вещи", - сказал Ким Чен Ын на встрече с Трампом.

Итоги встречи

После переговоров Трамп заявил, что условился с северокорейским лидером о создании специальных рабочих групп для выработки договоренностей.
"Мы создадим специальные команды, которые выработают детали. Скорость нашей целью не является, мы хотим устроить подробную, хорошую сделку", - сказал Трамп после встречи с Ким Чен Ыном, трансляцию вел телеканал Fox News.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Дональд Трамп
Президент США
"На протяжении 2-3 недель команды начнут работать, чтобы увидеть, могут ли они что-либо сделать. Очень большие вещи, очень сложные, но не такие сложные, как некоторые думают", - сказал Трамп.
Стефани Гришэм
Вчера, 11:43
Пресс-секретарь Трампа пострадала в драке журналистов, сообщил репортер
По его словам, группой с американской стороны будет руководить спецпосланник по КНДР Стивен Бигэн. Также в нее будет входить госсекретарь Майк Помпео, уточнил Трамп.
Что касается санкций, которые действуют против КНДР, президент США заявил, что надеется со временем отменить их, но пока что они сохраняются.
"Я надеюсь снять эти санкции. Мне не нравится, что на эту страну наложены санкции. Я надеюсь, но санкции остаются", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер подтвердил, что пригласил Ким Чен Ына в США. "Да, пригласил. В какой-то момент это произойдет", - ответил Трамп.
По его словам, Ким Чен Ын "может приехать в любой момент". "Но, думаю, мы должны оставить это до следующего шага (в переговорах). Посмотрим, что будет", - сказал Трамп.
Корейская война 1950-1953 годов, в которой США воевала под флагом ООН, завершилась подписанием соглашения о перемирии, а договора о мире до сих пор нет. Пункт переговоров в Пханмунджоме после заключения перемирия служит местом для контактов с Северной Кореей на разных уровнях. В 2018 году в демилитаризованной зоне встречались Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Трамп встречался ранее с Ким Чен Ыном в Сингапуре и Ханое.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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