В Крыму назвали заход американского эсминца в Черное море наглым упорством

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Заход эсминца ВМС США "Карни" в акваторию Черного моря является наглым упорством, направленным на создание напряженности в международных отношениях, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США "Карни" вошел в акваторию Черного моря. Корабль будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze-2019.
"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, российская армия и флот за последние годы получили самое современное оружие, в разы превосходящее американское, и в состоянии обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь граждан России.
"А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в черноморском регионе", - сказал Гемпель.