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РИА Новости

Израильские военные арестовали палестинского министра, сообщили СМИ

Вчера, 12:16
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ГАЗА, 30 июн - РИА Новости. Израильские военные арестовали в воскресенье палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми, передает агентство ВАФА.
Агентство сообщило, что в воскресенье утром "оккупационные" (израильские - ред.) силы штурмовали дом министра в городе Иерусалим, конфисковали его мобильные телефоны, а затем арестовали его.
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Агентство также отметило, что бывший палестинский министр по делам Иерусалима Аднан аль-Хуссейни был арестован несколько раз. Также сообщается, что Израиль продолжает препятствовать выезду палестинского губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гайта из города.
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ИерусалимПалестинаИзраильВ мире
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