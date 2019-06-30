Израильские военные арестовали палестинского министра, сообщили СМИ

Агентство сообщило, что в воскресенье утром "оккупационные" (израильские - ред.) силы штурмовали дом министра в городе Иерусалим, конфисковали его мобильные телефоны, а затем арестовали его.

Агентство также отметило, что бывший палестинский министр по делам Иерусалима Аднан аль-Хуссейни был арестован несколько раз. Также сообщается, что Израиль продолжает препятствовать выезду палестинского губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гайта из города.