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РИА Новости

В Приангарье более трех тысяч человек обратились в пункты соцзащиты

Вчера, 12:12
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© Фото : МЧС РоссииЗона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Около трех тысяч человек обратились за помощью в пункты соцзащиты после наводнения в Иркутской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Сообщается, что сейчас рядом с затопленными территориями открыты 26 пунктов приема продуктов, вещей и предметов первой необходимости, первые партии гуманитарной помощи уже направлены. Кроме того продолжается формирование списков пострадавших для денежных выплат. Их количество достигает около 5000 человек.
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"Специалисты выезжают на территории, привозят продукты питания, одежду, медикаменты. Смотрят, кому нужно восстановить документы, оказывают экстренную психологическую помощь. Также принимают от населения заявления и документы на выплаты. В консультационные пункты обратились около 3000 человек", - говорится в сообщении.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в зоне которого находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 1,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
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По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе три человека погибли, еще 97 госпитализированы. По словам губернатора Сергея Левченко, на компенсационные выплаты пострадавшим выделены 980 миллионов рублей.
На совещании по ликвидации последствий президент РФ Владимир Путин поручил отправить детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области в летние лагеря, в том числе в другие регионы.
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