Уилл Смит рассказал о своем самом успешном фильме

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский актер Уилл Смит рассказал, что фильм "Аладдин", в котором он сыграл Джинна из волшебной лампы, стал самым успешным в его карьере.

"Аладдин только что стал самым успешным фильмом в моей карьере! Для меня это большая честь. Нет слов. Единственное, что я могу сейчас сказать – спасибо", - написал Уилл Смит в Инстаграме.

До этого самым кассовым фильмом в карьере актера был боевик "День независимости" (1996 год), который заработал в мировом прокате 817 миллионов долларов.