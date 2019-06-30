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РИА Новости
Культура

Уилл Смит рассказал о своем самом успешном фильме

Вчера, 12:33
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУилл Смит
Уилл Смит
© Sputnik
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский актер Уилл Смит рассказал, что фильм "Аладдин", в котором он сыграл Джинна из волшебной лампы, стал самым успешным в его карьере.
"Аладдин только что стал самым успешным фильмом в моей карьере! Для меня это большая честь. Нет слов. Единственное, что я могу сейчас сказать – спасибо", - написал Уилл Смит в Инстаграме.
До этого самым кассовым фильмом в карьере актера был боевик "День независимости" (1996 год), который заработал в мировом прокате 817 миллионов долларов.
Недавно фильм Гая Ричи "Аладдин" обогнал "День независимости". Экранизация диснеевского мультфильма заработала более 824 миллионов долларов.
Уилл Смит в роли Джинна
11 февраля, 16:12
Появился новый трейлер "Аладдина" с синим Уиллом Смитом
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КультураКино и сериалыНовости культурыУилл СмитThe Walt Disney Company
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