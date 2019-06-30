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РИА Новости

SpaceX потеряла три спутника из миссии Starlink

Вчера, 11:45
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Три спутника из 60, запущенных на орбиту компанией SpaceX в рамках миссии Starlink, потеряли связь с Землей и прекратили функционирование, сообщает издание Business Insider со ссылкой на заявление компании.
"57 спутников Starlink обмениваются данными с земными станциями SpaceX...Три спутника, которые первоначально установили связь с Землей, больше не функционируют и будут пассивно сходить с орбиты", - приводит издание заявление представителя SpaceX.
Космический спутник Земли. Иллюстрация
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Кроме того, как следует из заявления, еще два спутника будут "намеренно возвращены с орбиты для имитации процесса утилизации по окончании срока службы".
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
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SpaceXРИА Наука
Популярные комментарии
Капля в море, по сравнению с тем роем ,который туда собираются отправить. Но все равно приятная новость.))))
30 июня, 11:55
Данил Некипелов
21100018
Маск - это вор и коррупционер. Пилит деньги на пустых железяках. Толи дело Рогозин, много к нему претензий, но прежде чем отправить в космос аппарат, все обдумает. Уважаю его.
30 июня, 12:35
Russian robot
11141009
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