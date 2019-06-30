Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-30T11:43Z
https://ria.ru/20190630/1556056381.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155605/65/1556056561_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_be314cfb6dfacef9b1f8587b7d7bb117.jpg
РИА Новости

Пресс-секретарь Трампа пострадала в драке журналистов, сообщил репортер

Вчера, 11:43
21451
© REUTERS / Carlos Barria Стефани Гришэм
Стефани Гришэм
© REUTERS / Carlos Barria
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в драке между представителями американских и северокорейских СМИ, которая произошла во время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом в твиттере сообщил журналист CNN Джим Акоста, входящий в пул Белого дома.

"Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, стараясь занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы", — написал Акоста.

Сегодня на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров, состоялась встреча лидеров США и КНДР.
Вместе с Трампом к демилитаризованной зоне прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. После обмена рукопожатиями и церемонии фотографирования главы государств провели переговоры в "Доме мира" в пункте Пханмунджом.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи на южной стороне военной демаркационной линии, которая разделяет Северную и Южную Корею. 30 июня 2019
Вчера, 11:10
Трамп пригласил Ким Чен Ына посетить США
83350812424
Обсудить 20
Дональд ТрампКим Чен ЫнCNN (телеканал)В мире
Популярные комментарии
тема не раскрыта: кто победил?)
30 июня, 12:11
Фёдор Лукич
16101002
Заголовки:Северная Корея дала в бубен США 🤣
30 июня, 12:51
Жанна Фро
6150002
Рекомендуем
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
РИА
Новости
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
Российский авианосец Адмирал Кузнецов в кипрском порту Лимасол
Кипр отказался закрыть порты для российских кораблей из-за требований США
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день
Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Названы бессмертные агенты Путина на Западе. Они оказались знаменитостями
Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа
Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа
Боевой пуск ракеты
В России началось производство С-500
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Эксперт прокомментировал перепалку Саакашвили и Ляшко в прямом эфире
Отдыхающие в Севастополе
"Ни холодно, ни жарко". В Крыму ответили на прекращение работы Skyscanner
Грузинская певица Нино Катамадзе
Певица Катамадзе удалила сообщение об отказе от выступлений в России
Экс-супругу Цеповяза задержали по делу о вымогательстве
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ после возвращения России
Пожилая женщина торгует на улице в Киеве
Депутат Рады рассказал о последствиях ассоциации с Евросоюзом
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15Союз журналистов Украины обеспокоен ситуацией вокруг телеканала ZIK
11:15Россия готова к конкуренции на газовом рынке Европы, заявил посол
11:15Ученые подсчитали число жертв алкоголизма в США
11:15Жителя Югры обвинили в убийстве брата, тело которого он хранил в бочке
11:13Главред Wikileaks заявил, что арест Ассанжа был преднамеренным
11:12Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России
11:12Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
11:10В Приангарье почти 3,3 тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления
11:08Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
11:08Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
11:08В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
11:03В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог
11:02Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду
11:00Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
10:59Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
10:59Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
10:57Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
10:56Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается
10:55Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области
10:54Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
Лента новостейМолния