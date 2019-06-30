Пресс-секретарь Трампа пострадала в драке журналистов, сообщил репортер

"Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, стараясь занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы", — написал Акоста.