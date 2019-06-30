Пресс-секретарь Трампа пострадала в драке журналистов, сообщил репортер

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в драке между представителями американских и северокорейских СМИ, которая произошла во время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом в твиттере сообщил журналист CNN Джим Акоста, входящий в пул Белого дома.
"Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, стараясь занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы", — написал Акоста.
Сегодня на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров, состоялась встреча лидеров США и КНДР.
Вместе с Трампом к демилитаризованной зоне прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. После обмена рукопожатиями и церемонии фотографирования главы государств провели переговоры в "Доме мира" в пункте Пханмунджом.
Вчера, 11:10Трамп пригласил Ким Чен Ына посетить США